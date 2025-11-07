Ракеты Tomahawk и не только: Стефанишина заявила о позитивных переговорах США и Украины

По ее словам, обсуждение все еще продолжается, и "у нас" есть много делегаций, которые работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки большего военного потенциала у США.

"Речь идет не только о Tomahawk, но и о различных типах других ракет большой и малой дальности, и я могу сказать только одно: это весьма позитивно", - сказала она в интервью Balance of Power.

Также посол ответила на вопрос о неоднократных российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые случилось за последние недели.

Стефанишина отметила, что "это определенно очень сложный период для Украины".

"Мы усердно работаем над тем, чтобы предоставить Украине больше возможностей противовоздушной обороны. Мы можем пережить эту зиму и еще одну, но это не значит, что мы поступаем правильно", - сказала посол в США.

Она добавила, что любой отказ оказать давление на Россию будет воспринят как "нечто, дающее им зеленый свет на наращивание своих возможностей".