Ракети та дрони маневрували. Ігнат розповів про тактику росіян під час нічної атаки

За його словами, попри руйнування в Одеській області, робота підрозділів повітряного командування Південь була "бездоганною". Вони знищили всі 19 дронів-камікадзе та 11 із 12 крилатих ракет "Калібр".

"Посилення півдня країни є актуальним. Ракети "Онікс" складно збивати. Протидіяти їм можна, але засоби ураження проти них не діють. Ракета надзвукова, летить дуже низько. Тому ці ракети неможливо збивати тими засобами протиповітряної оборони, які існують", - сказав Ігнат.

Речник розповів, що цієї ночі росіяни використали три різні засоби повітряного нападу. Тактика ворога полягала в зміні напрямків застосування ракет і дронів.

"Фактично долітаючи вже зі східних регіонів у центр країни, вони розвернулися і по молдовському кордону вже повернулися до Одеси. Противник застосовує різні засоби повітряного нападу, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони й максимально завдати збитків, уразити об'єкти", - пояснив Ігнат.

Нічна атака РФ по Україні 25 вересня

Російські війська в ніч на 25 вересня знову атакували територію України з повітря та суші - тривогу оголошували на території всієї країни. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування ворогом крилатих ракет "Калібр" та безпілотників-камікадзе типу Shahed, а пізніше загарбники додали до них і "Онікси".

Більшість вибухів пролунали в Одесі - її атакували всіма трьома типами зброї. Також вибухи лунали й у Кривому Розі.

Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер назвав наслідки ворожої атаки по Одесі та області.

Детальніше про комбіновану повітряну атаку російських загарбників уночі 25 вересня - у матеріалі РБК-Україна.