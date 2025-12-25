UA

Ракети Storm Shadow ударили по Новошахтинському НПЗ в Росії, - Генштаб

Фото: крилата ракета Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сили оборони України вдень 25 грудня вдало уразили Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області РФ. Для ураження використали крилаті ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Генерального штабу Збройних сил України.

"Сьогодні, 25 грудня, підрозділи Повітряних Сил ЗС України завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в районі НПЗ зафіксовано численні вибухи, ціль вдало уражено. Масштаби збитків окупантів уточнюються.

Окремо в ГШ ЗСУ зазначили, що Новошахтинський НПЗ є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Також НПЗ безпосередньо постачає нафтопродукти до російської окупаційної армії в Україні - зокрема дизельне паливо та авіаційний гас.

"Сили оборони України продовжують вживати необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та примушення російської федерації до припинення збройної агресії проти України", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Новошахтинський нафтопереробний завод вдень 25 грудня вже вчергове опинився під атакою. На заводі пролунало до 10 вибухів, почалася сильна пожежа, що вже підтвердили російська влада та відкриті джерела. Завод внаслідок атаки виведено з ладу.

Окрім НПЗ, у ніч на 25 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту Темрюк та в Оренбурзі. В порту спалахнули резервуари з нафтопродуктами, а в Оренбурзі зупинився газопереробний завод.

