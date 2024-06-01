Ракети РФ вдарили по трьох обʼєктах критичної інфраструктури у Львівській області

За словами очільника ОВА, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування.

Міністр внутрішніх справ повідомив про чотирьох травмованих у Львівській області. Місцева влада підтверджує інформацію про чотирьох постраждалих. Їх госпіталізували у стані середньої важкості.

Всього на заході України збили 18 ракет та шість "Шахедів". Як зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, дві ворожі ракети долетіли до Закарпаття, але потім змінили курс на Львівську область.