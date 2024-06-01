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Ракети РФ вдарили по трьох обʼєктах критичної інфраструктури у Львівській області

Фото: РФ вдарила по обʼєктах критичної інфраструктури у Львівській області (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Юрченко

Росія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. За попередніми даними, внаслідок атаки є травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

За словами очільника ОВА, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування.

Міністр внутрішніх справ повідомив про чотирьох травмованих у Львівській області. Місцева влада підтверджує інформацію про чотирьох постраждалих. Їх госпіталізували у стані середньої важкості.

Всього на заході України збили 18 ракет та шість "Шахедів". Як зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, дві ворожі ракети долетіли до Закарпаття, але потім змінили курс на Львівську область.

 

Що ще відомо про нічну атаку

Ворог в ніч на 1 червня випустив по Україні 100 ракет та дронів-камікадзе (53 ракети різних типів та 47 "Шахедів"). Протиповітряна оборона знищила 35 ракет та 46 безпілотників, але були влучання.

Сьогодні росіяни вчергове атакували енергетику України. Були пошкоджені об'єкти у п'яти областях - Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській.

Через російську атаку виникли пожежі, є постраждалі. У Запоріжжі після масованого обстрілу закрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС.

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