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Ракеты РФ ударили по трем объектам критической инфраструктуры во Львовской области

Фото: РФ ударила по объектам критической инфраструктуры во Львовской области (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Юрченко

Россия атаковала объекты критической инфраструктуры во Львовской области. По предварительным данным, в результате атаки есть травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

По словам главы ОВА, шесть крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Есть разрушения.

Министр внутренних дел сообщил о четырех травмированных во Львовской области. Местные власти подтверждают информацию о четырех пострадавших. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Всего на западе Украины сбили 18 ракет и шесть "Шахедов". Как отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта, две вражеские ракеты долетели до Закарпатья, но затем сменили курс на Львовскую область.

 

Что еще известно о ночной атаке

Враг в ночь на 1 июня выпустил по Украине 100 ракет и дронов-камикадзе (53 ракеты разных типов и 47 "Шахедов"). Противовоздушная оборона уничтожила 35 ракет и 46 беспилотников, но были попадания.

Сегодня россияне в очередной раз атаковали энергетику Украины. Были повреждены объекты в пяти областях - Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской.

Из-за российской атаки возникли пожары, есть пострадавшие. В Запорожье после массированного обстрела закрыли движение через дамбу Днепровской ГЭС.

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