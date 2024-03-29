Ракети РФ могли залетіти на територію Молдови: в Повітряних силах пояснили ситуацію

Про відсутність інформації Євлаш розповів, відповідаючи на запитання про поширення моніторинговими каналами інформації щодо того, чи залітали російські ракети на територію Молдови

"Але ця інформація зараз уточнюється. Так, дійсно в ту сторону, в напрямку населеного пункту Ожеве летіли ракети. Але щодо перетину кордону інформації наразі в нас немає", - зазначив він.