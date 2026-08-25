Ракети прорвалися, є прильоти: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Протягом минулої ночі російські загарбники атакували Україну різними типами ракет і дронів. Більшість із них не долетіла до цілей - їх знешкодили сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 24 серпня.
У межах нової атаки росіяни застосували:
Цього разу удари противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як повідомили у ПС ЗСУ, станом на 09:00 сили ППО встигли знешкодити 124 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - йдеться в заяві.
Українські захисники також попередили цивільних, що в повітряному просторі досі знаходяться кілька ворожих дронів.
Нагадаємо, внаслідок нової атаки РФ тимчасово зупинено роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на українсько-молдовському кордоні.
Окрім того, ми писали, що ворог завдав удару по ТРЦ у Дніпропетровські області.
Також минулої ночі Росія атакувала одразу кілька великих міст України.