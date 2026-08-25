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Ракети прорвалися, є прильоти: як ППО відбивала нічну атаку РФ

09:32 25.08.2026 Вт
2 хв
Повітряні сили розкрили подробиці нового повітряного нападу ворога
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО звітує про результати своєї роботи (mil.in.ua)

Протягом минулої ночі російські загарбники атакували Україну різними типами ракет і дронів. Більшість із них не долетіла до цілей - їх знешкодили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 24 серпня.

У межах нової атаки росіяни застосували:

  • балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області РФ;
  • керовану авіаційну ракету Х-31П із Брянської області РФ;
  • 150 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Цього разу удари противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили у ПС ЗСУ, станом на 09:00 сили ППО встигли знешкодити 124 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - йдеться в заяві.

Українські захисники також попередили цивільних, що в повітряному просторі досі знаходяться кілька ворожих дронів.

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