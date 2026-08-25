Ракеты прорвались, есть прилеты: как ПВО отражала ночную атаку РФ

В минувшую ночь российские захватчики атаковали Украину разными типами ракет и дронов. Большинство из них не долетело до целей - их обезвредили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 24 августа.
Российские захватчики применили:
В этот раз удары противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как сообщили в ПС ВСУ, по состоянию на 09:00 силы ПВО успели обезвредить 124 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях", - сказано в заявлении.
Украинские защитники также предупредили гражданских, что в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских дронов.
Напомним, в результате новой атаки РФ временно остановлена работа международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на украинско-молдавской границе.
Кроме того, мы писали, что враг нанес удар по ТРЦ в Днепропетровской области.
Также минувшей ночью Россия атаковала сразу несколько больших городов Украины.