Ракети, отримані за добу до удару, допомогли відбити нічний обстріл, - Зеленський

"Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили", - заявив Зеленський.

За його словами, в російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет, ще більш ніж 300 ударних дронів.

"Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "Петріотів", для "Насамсів", для інших систем ППО критично необхідні", - додав президент України.

Він також підкреслив, що у форматі спеціального енергетичного селектора будуть визначені повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.