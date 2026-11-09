Ракети "Нептун" переорієнтували: у ВМС назвали їхнє нове завдання

"Насправді це було мудрим рішенням переорієнтувати наш досвід на знищення інших типів цілей, тому що кораблі в море не виходять, а працювати треба. Тим більше є потреба: об'єкти російського ВПК розкидані по великій території, і це велика кількість об'єктів", - зазначив Плетенчук.

За його словами, в Україні вміють виготовляти такі засоби ураження, а військові моряки мають досвід їх застосування.

"Ця синергія призвела до того, що спочатку ми вражали наземні об'єкти в Криму в тестовому режимі. Але успішно. Після цього географія стала трошки ширшою", - пояснив речник.

Плетенчук наголосив, що українські військові вражають цілі далеко за межами акваторії, зокрема в тилу Росії. На його думку, це показує спроможності української зброї та перспективи її розвитку.

Також речник розповів про удари по російських аеродромах. Зовсім без авіації росіяни не залишаться, бо літаки можуть працювати з інших локацій.

Але, за оцінкою Плетенчука, це ускладнює їхню роботу і потребує більше ресурсів.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада ракетні війська ЗСУ вдарили ракетами "Нептун" по підприємству "Протон-Електротекс" в Орлі.

Компанія випускає оптоелектронне обладнання, зокрема модулі для крилатих ракет "Ковер" і перемикачі для ракет "Іскандер-М".

Як повідомляло РБК-Україна, за добу Сили оборони уразили чотири пункти управління дронами армії РФ.