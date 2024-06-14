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Ракети летіли здебільшого на захід. Євлаш назвав цілі нічної атаки РФ

Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли в основному на захід. Також ворог вибирав для удару "класичні" цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Противник розпочав цієї ночі свою повітряну атаку десь близько 23:00, запустивши свої БПЛА типу "Шахед". Загалом їх було 17, всі вони були знищені", - розповів він.

Також, за його словами, ворог застосовував і інші типи озброєння.

Зокрема, балістичні ракети "Іскандер-М" по Запоріжжю, а саме три ракети випустив противник з території тимчасово окупованого Криму", - зазачив спікер.

Також пізніше, як додав Євлаш, близько 03:00, з Саратівської області ворог здійснив застосування своєї стратегічної авіації, а саме літаків Ту-95МС та випустив 10 крилатих ракет.

"Зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області й здебільшого прямували на захід України. Цілили класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури", - констатував спікер.

Вже близько 06:00 ранку противник здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" з пускових рубежів Тамбовської області.

"Ця ціль рухалася дуже швидко, зайшла з півночі України і також попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі", - резюмував Євлаш.

Обстріл РФ по Україні

По всій території України близько 6:00 ранку було оголошено повітряну тривогу, через ворожу ракетну атаку вранці 14 червня. Російські окупанти застосували для удару попередньо аеробалістичну ракету типу "Кинджал".

Через деякий час після оголошення тривоги в Києві пролунав вибух. Імовірно, сили ППО збили швидкісну мету в Київській області.

Як пізніше зазначили у Повітряних силах, РФ комбіновано вдарила по Україні, застосувавши і дрони, і ракети - всього понад 30 засобів повітряного нападу. ППО збила 24 з них, у тому числі всі дрони-камікадзе ворога та 7 ракет.

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