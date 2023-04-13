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Ракеты, которые РФ запускает по Украине, представляют угрозу соседним странам, - Кулеба

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Бухарест, Четверг 13 апреля 2023 12:41
Ракеты, которые РФ запускает по Украине, представляют угрозу соседним странам, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская агрессия против Украины представляет опасность для всего региона. Так, вражеские ракеты представляют угрозу для стран-соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на открытии Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской Платформы в Бухаресте.

Он отметил, что пока РФ использует весь свой гибридный арсенал для дестабилизации Молдовы, Украина приветствует лидерство президентки Май Санду и подтверждает решительную готовность поддерживать страну и работать вместе над тем, чтобы сорвать любые попытки Кремля посеять хаос и нестабильность в регионе.

"Российская агрессия против Украины доказала, что безопасность региона неделима. Угроза для одного - это угроза для всех. Ракеты, которые Россия запускает по Украине, представляют угрозу для соседних Польши, Румынии, Молдовы", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба отправился в Бухарест, чтобы обсудить региональную безопасность с министрами иностранных дел и обороны Румынии и Молдовы.

Отметим, что 12-13 апреля в Румынии проходит первая Черноморская конференция по безопасности, проведение которой инициировала Украина.

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