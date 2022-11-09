Ракети для IRIS-T та бронемашини: Німеччина показала список військової допомоги Україні

Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО IRIS-T SLM. До нього також увійшли й бронемашини Dingo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.
Як повідомляє влада Німеччини, до нових постачань увійшли:
Крім того, німецький уряд опублікував і список того, що готується до передачі в Україну, а саме:
11 жовтня, Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM), яка значно посилила захист українського неба.
Додамо, також нещодавно Німеччина передала нашій країні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.