Ракеты для IRIS-T и бронемашины: Германия показала список военной помощи Украине

Германия в рамках нового пакета военной помощи передала украинским бойцам дополнительную партию ракет для системы ПВО IRIS-T SLM. В него также ввошли и бронемашины Dingo.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.
Как сообщают власти Германии, в новые поставки вошли:
Кроме того, немецкое правительство опубликовало и список готовящегося к передаче в Украину, а именно:
11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM), которая значительно усилила защиту украинского неба.
Добавим, что недавно Германия передала нашей стране еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и две реактивные системы залпового огня MARS II.
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