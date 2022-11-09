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Ракеты для IRIS-T и бронемашины: Германия показала список военной помощи Украине

Фото: Германия показала список военной помощи Украине (twitter.com)
Автор: Мария Кучерявец

Германия в рамках нового пакета военной помощи передала украинским бойцам дополнительную партию ракет для системы ПВО IRIS-T SLM. В него также ввошли и бронемашины Dingo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

Список

Как сообщают власти Германии, в новые поставки вошли:

  • ракеты для системы SLM Iris-T,
  • 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой,
  • 18 датчиков защиты от дронов и помех (из них 14 ранее поставлены),
  • 18 разведывательных беспилотников,
  • 5 тягачей-транспортеров танков армии США M1070 Oshkosh,
  • 3 погрузчика (2 из них поставлены ранее)

Кроме того, немецкое правительство опубликовало и список готовящегося к передаче в Украину, а именно:

  • ракеты для системы SLM Iris-T,
  • 42 танковых трала для разминирования;
  • 4 мобильных/защищенных системы разминирования;
  • 4 мобильных/защищенных и дистанционно управляемых системы разминирования;
  • 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM), которая значительно усилила защиту украинского неба.

Добавим, что недавно Германия передала нашей стране еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и две реактивные системы залпового огня MARS II.

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