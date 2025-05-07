UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Фото: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги (defence-ua.com)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети до IRIS-T, боєприпаси, безпілотники, засоби розмінування тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Варто зазначити, що перелік наданої Україні оновили вчора, 7 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца. 

У списку, зокрема, 66 ​​​​транспортних засобів із захистом від мінної засідки MRAP, 4 транспортних засоби кінетичного захисту, 3 колісних гаубиці Zuzana-2.

Також Україна отримала:

  • ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;
  • боєприпаси для основних бойових танків Leopard-2;
  • майже 40 тисяч набоїв для САУ Gepard;
  • 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру;
  • 70 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
  • 150 озброєних безпілотників HF-1;
  • 20 наземних безпілотних апаратів;
  • 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами;
  • 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами;
  • 2 плуги для розмінування;
  • 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження;
  • десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби;
  • протитанкові гармати RGW 90;
  • штурмові гвинтівки G3 і MK 556.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.

У березні уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Окрім того, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який передбачає мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це також розблокує 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні