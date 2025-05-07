Ракеты к IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты к IRIS-T, боеприпасы, беспилотники, средства разминирования и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

В списке, в частности, 66 транспортных средств с защитой от минной засады MRAP, 4 транспортных средства кинетической защиты, 3 колесных гаубицы Zuzana-2.

Стоит отметить, что перечень предоставленной Украине обновили вчера, 7 мая, в первый день нового правительства Фридриха Мерца.

Помощь Украине от Германии

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.

В марте правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.

Кроме того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который предусматривает миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Это также разблокирует 3 млрд евро на военную помощь Украине.

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