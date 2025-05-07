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Ракеты к IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новый пакет помощи

Среда 07 мая 2025 21:35
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Ракеты к IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новый пакет помощи Фото: Германия передала Украине новый пакет помощи (defence-ua.com)
Автор: Татьяна Степанова

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты к IRIS-T, боеприпасы, беспилотники, средства разминирования и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

Стоит отметить, что перечень предоставленной Украине обновили вчера, 7 мая, в первый день нового правительства Фридриха Мерца.

В списке, в частности, 66 транспортных средств с защитой от минной засады MRAP, 4 транспортных средства кинетической защиты, 3 колесных гаубицы Zuzana-2.

Также Украина получила:

  • ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM;
  • боеприпасы для основных боевых танков Leopard-2;
  • почти 40 тысяч патронов для САУ Gepard;
  • 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • 1 тысячу артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра;
  • 70 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
  • 150 вооруженных беспилотников HF-1;
  • 20 наземных беспилотных аппаратов;
  • 6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями;
  • 4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями;
  • 2 плуга для разминирования;
  • 41 наземную радиолокационную станцию наблюдения;
  • десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы;
  • противотанковые пушки RGW 90;
  • штурмовые винтовки G3 и MK 556.

Помощь Украине от Германии

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.

В марте правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.

Кроме того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который предусматривает миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Это также разблокирует 3 млрд евро на военную помощь Украине.

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