Ракеты к IRIS-T, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты к IRIS-T, боеприпасы, беспилотники, средства разминирования и т.д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.
Стоит отметить, что перечень предоставленной Украине обновили вчера, 7 мая, в первый день нового правительства Фридриха Мерца.
В списке, в частности, 66 транспортных средств с защитой от минной засады MRAP, 4 транспортных средства кинетической защиты, 3 колесных гаубицы Zuzana-2.
Также Украина получила:
- ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM;
- боеприпасы для основных боевых танков Leopard-2;
- почти 40 тысяч патронов для САУ Gepard;
- 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- 1 тысячу артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра;
- 70 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
- 150 вооруженных беспилотников HF-1;
- 20 наземных беспилотных аппаратов;
- 6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями;
- 4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями;
- 2 плуга для разминирования;
- 41 наземную радиолокационную станцию наблюдения;
- десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы;
- противотанковые пушки RGW 90;
- штурмовые винтовки G3 и MK 556.
Помощь Украине от Германии
Напомним, ранее мы сообщали, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.
В марте правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.
Кроме того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который предусматривает миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Это также разблокирует 3 млрд евро на военную помощь Украине.
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