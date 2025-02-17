Ракети для IRIS-T, артилерія і не тільки. Німеччина передала Україні пакет допомоги

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Німеччина виділила на допомогу Україні найбільшу кількість коштів серед усіх країн Європи.

Зокрема, Німеччина надала українським воїнам критично необхідні системи протиповітряної оборони Patriot, які можуть знищувати ворожі балістичні ракети.



Водночас сьогодні, 17 лютого, у Міноборони Німеччини заявили, що "не ухилятимуться" від відправки миротворців в Україну після того, як для цього "узгодять необхідні рамки".

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