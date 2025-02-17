Ракеты для IRIS-T, артиллерия и не только. Германия передала Украине пакет помощи

Помощь Украине от Германии

Напомним, с начала полномасштабной войны Германия выделила на помощь Украине самое большое количество средств среди всех стран Европы.

В частности, Германия предоставила украинским воинам критически необходимые системы противовоздушной обороны Patriot, которые могут уничтожать вражеские баллистические ракеты.



При этом сегодня, 17 февраля, в Минобороны Германии заявили, что "не будут уклоняться" от отправки миротворцев в Украину после того, как для этого "согласуют необходимые рамки".

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