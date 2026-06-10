Ракети "Фламінго" вдарили по воєнному заводу у Чебоксарах (відео)

Сили оборони України вночі 10 червня вдарили ракетами "Фламінго" по воєнному заводу "ВНІІР-Прогрес" у російських Чебоксарах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!", - повідомив Зеленський.
Також цієї ночі українські дрони уразили нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту - понад 900 кілометрів.
Окрім того, СБУ уразила два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні за 700 кілометрів від кордону.
Президент також показав кадри успішних ударів Сил оборони.
Нагадаємо, під ранок в середу, 10 червня, в російських Чебоксарах щонайменше двічі прогриміли вибухи. Після ракетного обстрілу в районі одного з виробництв виникли стовпи диму.
Приблизно о 6 ранку в республіці Чувашії було оголошено ракетну небезпеку. Відразу після цього місцеві пабліки почали писати про вибухи в Чебоксарах.
Пізніше місцева влада підтвердила ракетну атаку.
Згідно з публікаціями OSINT-каналів, під атаку невідомих ракет потрапив завод "ВНДІР-Прогрес". Відомо, що це підприємство займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів і антен для систем Glonass, GPS і Galileo, модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе "Шахед", ракетах "Іскандер-М" і "Калібр".