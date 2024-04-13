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Ракети долітають до Запоріжжя за 30-40 секунд, але дрони падають у полях, - Федоров

Фото: Іван Федоров, голова Запорізької ОВА (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни обстрілюють Запоріжжя з відстані до 60 кілометрів. Тому ракети долітають до міста за 30-40 секунд.

Про це в інтерв'ю розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.net.

"Обстрілюють з відстані до 60 кілометрів. Між "виходами" і "приходами" проходить не більше 30-40 секунд. Наразі немає обстрілів Запоріжжя з С-300. Але росіяни замінили їх "Шахедами", "Іскандерами", були "Калібри", - сказав глава ОВА.

Однак, за словами Федорова, для захисту Запоріжжя від повітряних атак вже було багато чого зроблено і це вже позначається на ворожих дронах.

"Саме тому багато ворожих дронів залишаються у посадках і полях. Та цього мало. Нам вкрай необхідні системи ППО. Потрібні засоби, щоб відігнати ворожу авіацію, яка скидає КАБи. Цими бомбами Росія просто випалює наші міста і села. Ворог вже говорить про тритонні КАБи - вони можуть знищувати за раз цілі вулиці чи квартали", - наголоси він.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, 8 квітня росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.

В результаті ворожого удару четверо людей загинули, а ще 8 отримали поранення.

Додамо, заступник начальника Департаменту патрульної поліції публікував відео з першими хвилинами після російського обстрілу Запоріжжя.

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Запоріжжя