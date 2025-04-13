Ракети атакували центр Сум, де було багато людей: 21 загиблий, серед 34 поранених - діти

Російська армія у Вербну неділю атакувала центр Сум. Наразі відомо вже про понад 50 постраждалих - загиблих та поранених.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.
"Прямісінько в центр міста Росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято", - розповів він.
За даними Клименка, з перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські.
"Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину", - зазначив глава МВС.
Наслідки обстрілу Сум (t.me/Klymenko_MVS)
За його словами, люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках. Поліція обмежила доступ до зони ураження.
Пізніше кількість постраждалих у Сумах зросла майже вдвічі.
"Станом на 12:00 відомо, що внаслідок атаки ворога загинула 21 людина, 34 отримали поранення, серед них 5 дітей", - розповіли в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, 13 квітня, близько 10:15 військові завдали два ракетні удари по центру міста Суми.
Наслідки обстрілу Сум (t.me/pgo_gov_ua)
Тривають рятувальні роботи, кількість потерпілих уточнюється.
Російські війська завдали ракетного удару по Сумах 13 квітня. У місті прогриміли два вибухи. У цей час у більшості регіонів було оголошено тривогу через загрозу балістики.
Окупанти вдарили по Сумах у релігійне свято - Вербну неділю. Майже одразу стало відомо про велику кількість загиблих. Детальніше про удар по Сумах 13 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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