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Ракети атакували центр Сум, де було багато людей: 21 загиблий, серед 34 поранених - діти

Фото: через удар по цетру Сум вже 21 загиблий і 34 поранених (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія у Вербну неділю атакувала центр Сум. Наразі відомо вже про понад 50 постраждалих - загиблих та поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"Прямісінько в центр міста Росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято", - розповів він.

В Сумах вже 21 загиблий і 20 поранених

За даними Клименка, з перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські.

"Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину", - зазначив глава МВС.
 

 

Наслідки обстрілу Сум (t.me/Klymenko_MVS)

За його словами, люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках. Поліція обмежила доступ до зони ураження. 

Кількість постраждалих зросла до 34, серед них діти

Пізніше кількість постраждалих у Сумах зросла майже вдвічі.

"Станом на 12:00 відомо, що внаслідок атаки ворога загинула 21 людина, 34 отримали поранення, серед них 5 дітей", - розповіли в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 13 квітня, близько 10:15 військові завдали два ракетні удари по центру міста Суми.

 

Наслідки обстрілу Сум (t.me/pgo_gov_ua)

Тривають рятувальні роботи, кількість потерпілих уточнюється.

Ракетний удар по Сумах

Російські війська завдали ракетного удару по Сумах 13 квітня. У місті прогриміли два вибухи. У цей час у більшості регіонів було оголошено тривогу через загрозу балістики.

Окупанти вдарили по Сумах у релігійне свято - Вербну неділю. Майже одразу стало відомо про велику кількість загиблих. Детальніше про удар по Сумах 13 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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