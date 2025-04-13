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Ракеты атаковали центр Сум, где было много людей: уже 21 погибший и 20 раненых

Фото: из-за удара по центру Сум уже 21 погибший и 20 раненых (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия в Вербное воскресенье атаковала центр Сум. Известно уже о более 40 пострадавших - погибших и раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Прямо в центр города Россия попала баллистикой. Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник", - рассказал он.

Уже 21 погибший и 20 раненых

По данным Клименко, с первых минут на места поражений прибыли спасатели и полицейские.

"Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены на эту минуту", - отметил глава МВД.

 

Последствия обстрела Сум (t.me/Klymenko_MVS)

По его словам, люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения.

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