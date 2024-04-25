Ракети ATACMS дадуть Україні оперативний ефект, але Росія могла підготуватися, - ISW

Озброєні касетними боєприпасами версії ракет ATACMS дозволять українським силам наносити більш ефективні удари по аеродромах, ніж окремі ракетні удари по окремих літаках.

Ці удари можуть змусити російські сили перевести літаки далі від лінії фронту, хоча це, ймовірно, більшою мірою стосується гвинтокрилів, ніж більшості російських літаків з фіксованим крилом, які мають набагато більшу дальність.

Російські війська ефективно використовували гвинтокрили під час відбиття українських механізованих атак під час контрнаступу України в Запорізькій області влітку 2023 року, але зараз росіяни використовують набагато менше гвинтокрилів для підтримки поточних наступальних операцій на сході України.

Наразі російські війська активно використовують літаки для завдання ударів плануючими бомбами по всій лінії фронту, і відведення цих літаків на аеродроми, розташовані далі від фронту, ймовірно, матиме лише незначний вплив на швидкість ударів, вважають в ISW.

Використання Україною ATACMS також може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах.

В Інституті припускають, що після використання ATACMS у жовтні 2023 року, коли ЗСУ вражали склади окупантів, росіяни могли підготуватися до повторення атак, укріпивши чи розосередивши склади по всіх окупованих українських територіях.

"Українські удари по російській матеріально-технічній базі чи російській авіації в глибоких тилах, ймовірно, будуть значущими з оперативної точки зору, проте лише в тому випадку, якщо українські сили успішно координуватимуть їх із наземними операціями, щоб використати погіршені російські можливості в результаті ударів", - йдеться у звіті.

Чи є ATACMS у новому пакеті від США