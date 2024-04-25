Ракеты ATACMS дадут Украине оперативный эффект, но Россия могла подготовиться, - ISW

Вооруженные кассетными боеприпасами версии ракет ATACMS позволят украинским силам наносить более эффективные удары по аэродромам, чем отдельные ракетные удары по отдельным самолетам.

Эти удары могут заставить российские силы перевести самолеты дальше от линии фронта, хотя это, вероятно, в большей степени касается вертолётов, чем большинства российских самолетов с фиксированным крылом, имеющих гораздо большую дальность.

Российские войска эффективно использовали вертолеты при отражении украинских механизированных атак во время контрнаступления Украины в Запорожской области летом 2023 года, но сейчас россияне используют гораздо меньше вертолётов для поддержки текущих наступательных операций на востоке Украины.

В настоящее время российские войска активно используют самолеты для нанесения ударов планирующими бомбами по всей линии фронта, и отвод этих самолетов на аэродромы, расположенные дальше от фронта, вероятно, окажет лишь незначительное влияние на скорость ударов, считают в ISW.

Использование Украиной ATACMS также может представлять значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах.

В Институте предполагают, что после использования ATACMS в октябре 2023 года, когда ВСУ поражали склады оккупантов, россияне могли подготовиться к повторению атак, укрепив или рассредоточив склады по всем оккупированным украинским территориям.

"Украинские удары по российской материально-технической базе или российской авиации в глубоких тылах, вероятно, будут значимы с оперативной точки зрения, однако лишь в том случае, если украинские силы будут успешно координировать их с наземными операциями, чтобы использовать ухудшенные российские возможности в результате ударов" , – говорится в отчете.

Есть ли ATACMS в новом пакете от США