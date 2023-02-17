Ракети, артилерія та міномети. Окупанти обстріляли сім громад у Сумській області

У п'ятницю, 17 лютого, російські окупаційні війська завдали ударів по семи громадам на Сумщині. Зокрема, у регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
"Сьогодні на нашу область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу «С-300» влучили по смт. Краснопілля. Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель громади", - йдеться в повідомленні. у повідомленні.
При цьому внаслідок російських обстрілів по області було зафіксовано понад 120 "прильотів". Так ворог завдав ударів по:
При цьому росіяни скинули на територію Хотинської громади 28 хв.
Нагадаємо, що раніше російські війська з артилерії та мінометів обстріляли сім громад у Сумській області.
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