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Ракети, артилерія та міномети. Окупанти обстріляли сім громад у Сумській області

Фото: Окупанти обстріляли сім громад на Сумщині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 17 лютого, російські окупаційні війська завдали ударів по семи громадам на Сумщині. Зокрема, у регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Сьогодні на нашу область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу «С-300» влучили по смт. Краснопілля. Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель громади", - йдеться в повідомленні. у повідомленні.

При цьому внаслідок російських обстрілів по області було зафіксовано понад 120 "прильотів". Так ворог завдав ударів по:

  • Есманьській громаді: з артилерії було сім "прильотів". Також росіяни скинули дві міни;
  • Юнаківській громаді з мінометів - 16 "прильотів", а також був артобстріл з боку окупантів - 5 "прильотів";
  • Краснопільській громаді з міномета - 15 "прильотів". При цьому після обіду окупанти здійснили артобстріл по селищу Краснопілля;
  • Білопільській громаді з міномета - 9 "прильотів";
  • Глухівській громаді з РСЗВ - 30 "прильотів";
  • Зноб-Новгородській громаді з артилерії - 8 "прильотів".

При цьому росіяни скинули на територію Хотинської громади 28 хв.

Нагадаємо, що раніше російські війська з артилерії та мінометів обстріляли сім громад у Сумській області.

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