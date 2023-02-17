Ракеты, артиллерия и минометы. Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области

"Сегодня на нашу область с территории РФ было выпущено три ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще две ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье Вследствие указанного ракетного удара повреждены окна в одном из зданий общины", - говорится в сообщении.

При этом в результате российских обстрелов по области было зафиксировано более 120 "прилетов". Так враг нанес удары по:

Эсманьской общине: из артиллерии - было семь "прилетов". Также россияне сбросили две мины;

Юнаковской общине из минометов - 16 "прилетов", а также был артобстрел со стороны оккупантов - 5 "прилетов";

Краснопольской громаде из миномета - 15 "прилетов". При этом после обеда оккупанты совершили артобстрел по поселку Краснополье;

Белопольской громаде из миномета - 9 "прилетов";

Глуховской громаде из РСЗО - 30 "прилетов";

Зноб-Новгородской общине из артиллерии - 8 "прилетов".

При этом россияне сбросили на территорию Хотинской общины 28 мин.

Напомним, что ранее российские войска по артиллерии и минометам обстреляли семь общин в Сумской области.

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