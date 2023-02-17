RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракеты, артиллерия и минометы. Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области

Фото: Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 февраля, российские оккупационные войска нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В частности, по региону противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"Сегодня на нашу область с территории РФ было выпущено три ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще две ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье Вследствие указанного ракетного удара повреждены окна в одном из зданий общины", - говорится в сообщении.

При этом в результате российских обстрелов по области было зафиксировано более 120 "прилетов". Так враг нанес удары по:

  • Эсманьской общине: из артиллерии - было семь "прилетов". Также россияне сбросили две мины;
  • Юнаковской общине из минометов - 16 "прилетов", а также был артобстрел со стороны оккупантов - 5 "прилетов";
  • Краснопольской громаде из миномета - 15 "прилетов". При этом после обеда оккупанты совершили артобстрел по поселку Краснополье;
  • Белопольской громаде из миномета - 9 "прилетов";
  • Глуховской громаде из РСЗО - 30 "прилетов";
  • Зноб-Новгородской общине из артиллерии - 8 "прилетов".

При этом россияне сбросили на территорию Хотинской общины 28 мин.

Напомним, что ранее российские войска по артиллерии и минометам обстреляли семь общин в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины