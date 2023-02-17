Ракеты, артиллерия и минометы. Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области

В пятницу, 17 февраля, российские оккупационные войска нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В частности, по региону противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
"Сегодня на нашу область с территории РФ было выпущено три ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще две ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье Вследствие указанного ракетного удара повреждены окна в одном из зданий общины", - говорится в сообщении.
При этом в результате российских обстрелов по области было зафиксировано более 120 "прилетов". Так враг нанес удары по:
При этом россияне сбросили на территорию Хотинской общины 28 мин.
Напомним, что ранее российские войска по артиллерии и минометам обстреляли семь общин в Сумской области.
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