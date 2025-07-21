Ракети, артилерія і ППО. Сирський закликав посилити військову допомогу Україні на "Рамштайні"

Україна потребує посилення військової допомоги, особливо систем протиповітряної оборони та ракет. Також потрібна далекобійна зброя.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання у форматі "Рамштайн".
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав союзників терміново наростити військову підтримку України.
"Без зброї, фінансової допомоги, навчання наших захисників, гуманітарних проєктів та іншої всебічної підтримки, наданої Україні, нам було б у тисячу разів важче подолати жорстоку агресію РФ", - заявив Сирський.
Він підкреслив, що пріоритетом залишається не лише знищення російської військової машини, а й продовження реформ та розвиток демократичних принципів у всіх сферах життя.
"Ми повинні берегти життя наших цивільних і наших воїнів. Для цього я змушений ще раз закликати до збільшення допомоги Україні", - додав головнокомандувач.
Окрім ППО, Сирський назвав серед найважливішого озброєння далекобійну зброю, артилерійські снаряди, броньовані машини, евакуаційне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, радари та безпілотні системи.
Контактна група "Рамштайн" була створена 26 квітня 2022 року для координації міжнародної військової допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.
Учасники групи ухвалили низку ключових рішень, завдяки яким Україна отримала системи залпового вогню HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2 та інше важливе озброєння.
21 липня відбулась чергова онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" для обговорення подальшої підтримки.
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