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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ракети, артилерія і ППО. Сирський закликав посилити військову допомогу Україні на "Рамштайні"

Фото: Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Україна потребує посилення військової допомоги, особливо систем протиповітряної оборони та ракет. Також потрібна далекобійна зброя.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання у форматі "Рамштайн".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав союзників терміново наростити військову підтримку України.

"Без зброї, фінансової допомоги, навчання наших захисників, гуманітарних проєктів та іншої всебічної підтримки, наданої Україні, нам було б у тисячу разів важче подолати жорстоку агресію РФ", - заявив Сирський.

Він підкреслив, що пріоритетом залишається не лише знищення російської військової машини, а й продовження реформ та розвиток демократичних принципів у всіх сферах життя.

"Ми повинні берегти життя наших цивільних і наших воїнів. Для цього я змушений ще раз закликати до збільшення допомоги Україні", - додав головнокомандувач.

Окрім ППО, Сирський назвав серед найважливішого озброєння далекобійну зброю, артилерійські снаряди, броньовані машини, евакуаційне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, радари та безпілотні системи.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Контактна група "Рамштайн" була створена 26 квітня 2022 року для координації міжнародної військової допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

Учасники групи ухвалили низку ключових рішень, завдяки яким Україна отримала системи залпового вогню HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2 та інше важливе озброєння.

21 липня відбулась чергова онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" для обговорення подальшої підтримки.

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