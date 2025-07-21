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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ракеты, артиллерия и ПВО. Сырский призвал усилить военную помощь Украине на "Рамштайн"

Фото: Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина нуждается в усилении военной помощи, особенно систем противовоздушной обороны и ракет. Также нужно дальнобойное оружие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания в формате "Рамштайн".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал союзников срочно нарастить военную поддержку Украины.

"Без оружия, финансовой помощи, обучения наших защитников, гуманитарных проектов и другой всесторонней поддержки, предоставленной Украине, нам было бы в тысячу раз труднее преодолеть жестокую агрессию РФ", - заявил Сырский.

Он подчеркнул, что приоритетом остается не только уничтожение российской военной машины, но и продолжение реформ и развитие демократических принципов во всех сферах жизни.

"Мы должны беречь жизни наших гражданских и наших воинов. Для этого я вынужден еще раз призвать к увеличению помощи Украине", - добавил главнокомандующий.

Кроме ПВО, Сырский назвал среди важнейшего вооружения дальнобойное оружие, артиллерийские снаряды, бронированные машины, эвакуационное оборудование, системы радиоэлектронной борьбы, радары и беспилотные системы.

Заседание в формате "Рамштайн"

Контактная группа "Рамштайн" была создана 26 апреля 2022 года для координации международной военной помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Участники группы приняли ряд ключевых решений, благодаря которым Украина получила системы залпового огня HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2 и другое важное вооружение.

21 июля состоялась очередная онлайн-встреча в формате "Рамштайн" для обсуждения дальнейшей поддержки.

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