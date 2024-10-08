З ракетами JASSM. Топ-генерал США склав список зброї, яка б допомогла Україні, - CNN

За інформацією джерел видання, такий список представили Конгресу на початку минулого місяця. Він увійшов до секретного звіту про стратегію адміністрації Байдена щодо України.

CNN стверджує, що у списку були далекобійні ракети JASSM для F-16, які можуть вражати цілі у радіусі до 370 кілометрів.

Також Каволі вніс до списку систему зв'язку Link 16 - мережу обміну даними, яку використовують США та НАТО. Вона повинна забезпечити безперебійний зв'язок між бойовими системами і особливо корисна для командування та управління протиповітряною та протиракетною обороною.

Співрозмовник видання зазначив, що Україна вже неодноразово просила про передачу як JASSM, так і Link 16.

У списку американського генерала не було зазначено, чому США досі не надали Україні такої допомоги. Але, як розповіло одне з джерел CNN, у випадку з Link 16 найімовірнішою причиною є страх, що чутливі технології США можуть потрапити до рук росіян.

При цьому джерело додало, що ракети JASSM можуть виявитися для України марними, якщо вона не досягне "певної переваги" у повітрі.