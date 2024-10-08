З ракетами JASSM. Топ-генерал США склав список зброї, яка б допомогла Україні, - CNN

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі склав список зброї, яка могла б допомогти Україні в обороні від російських окупантів. Туди, зокрема, входять далекобійні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За інформацією джерел видання, такий список представили Конгресу на початку минулого місяця. Він увійшов до секретного звіту про стратегію адміністрації Байдена щодо України.
CNN стверджує, що у списку були далекобійні ракети JASSM для F-16, які можуть вражати цілі у радіусі до 370 кілометрів.
Також Каволі вніс до списку систему зв'язку Link 16 - мережу обміну даними, яку використовують США та НАТО. Вона повинна забезпечити безперебійний зв'язок між бойовими системами і особливо корисна для командування та управління протиповітряною та протиракетною обороною.
Співрозмовник видання зазначив, що Україна вже неодноразово просила про передачу як JASSM, так і Link 16.
У списку американського генерала не було зазначено, чому США досі не надали Україні такої допомоги. Але, як розповіло одне з джерел CNN, у випадку з Link 16 найімовірнішою причиною є страх, що чутливі технології США можуть потрапити до рук росіян.
При цьому джерело додало, що ракети JASSM можуть виявитися для України марними, якщо вона не досягне "певної переваги" у повітрі.
Нагадаємо, що нещодавно Україна отримала від партнерів першу партію винищувачів F-16.
У серпні видання Politico написало, що США готові передати Україні далекобійні ракети JASSM.
Журналісти уточнювали, що рішення про постачання поки що не прийнято, оскільки у Вашингтоні працюють над "складними деталями". Наразі США так і не оголошували надання таких ракет Україні.
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