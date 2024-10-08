С ракетами JASSM. Топ-генерал США составил список оружия, которое помогло бы Украине, - CNN

По информации источников издания, такой список представили Конгрессу в начале прошлого месяца. Он вошел в секретный отчет о стратегии администрации Байдена по отношению к Украине.

CNN утверждает, что в списке были дальнобойные ракеты JASSM для F-16, которые могут поражать цели в радиусе до 370 километров.

Также Каволи внес в список систему связи Link 16 - сеть обмена данными, используемая США и НАТО. Она должна обеспечить более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Собеседник издания отметил, что Украина уже неоднократно просила о передаче как JASSM, так и Link 16.

В списке американского генерала не было указано, почему США до сих пор не предоставили Украине такую помощь. Но, как рассказал один из источников CNN, в случае с Link 16 наиболее вероятной причиной является страх, что чувствительные технологии США могут попасть в руки россиян.

При этом источник добавил, что ракеты JASSM могут оказаться для Украины бесполезными, если она не достигнет "определенного превосходства" в воздухе.