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Ракетами атаковано військову базу США у Сирії, - Reuters

Понеділок 22 квітня 2024 01:07
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Ракетами атаковано військову базу США у Сирії, - Reuters Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Щонайменше п’ять ракет були запущені з іракського міста Зуммар у бік військової бази США на північному сході Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентству стало відомо про це від двох джерел в іракських службах безпеки.

Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти.

Напад стався в той самий день, коли прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де в ході офіційного візиту зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, 19 квітня недалеко від Багдада стався сильний вибух на військовій базі, яку використовують іракські Сили народної мобілізації, пов'язані з Іраном. AFP з посиланням на джерело повідомило, що внаслідок вибуху загинула одна людина та вісім отримали поранення.

На початку січня після серії нападів на сили США на Близькому сході американські військові завдали авіаудару по високопоставленому командиру іракського ополчення в Багдаді, якого США вважають відповідальним за напади на американські війська в Іраку.

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