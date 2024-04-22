Ракетами атаковано військову базу США у Сирії, - Reuters

Щонайменше п’ять ракет були запущені з іракського міста Зуммар у бік військової бази США на північному сході Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентству стало відомо про це від двох джерел в іракських службах безпеки. Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти. Напад стався в той самий день, коли прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де в ході офіційного візиту зустрівся з президентом США Джо Байденом.