Ракетами атакована военная база США в Сирии, - Reuters

По меньшей мере, пять ракет были запущены из иракского города Зуммар в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентству стало известно об этом от двух источников в иракских службах безопасности. Атака на войска США стала первой с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки в Ираке прекратили нападения на американские военные объекты. Нападение произошло в тот же день, когда премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани вернулся из Соединенных Штатов, где в ходе официального визита встретился с президентом США Джо Байденом.