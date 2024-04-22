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Ракетами атакована военная база США в Сирии, - Reuters

Понедельник 22 апреля 2024 01:07
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Ракетами атакована военная база США в Сирии, - Reuters Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По меньшей мере, пять ракет были запущены из иракского города Зуммар в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентству стало известно об этом от двух источников в иракских службах безопасности.

Атака на войска США стала первой с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки в Ираке прекратили нападения на американские военные объекты.

Нападение произошло в тот же день, когда премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани вернулся из Соединенных Штатов, где в ходе официального визита встретился с президентом США Джо Байденом.

Напомним, 19 апреля недалеко от Багдада произошел сильный взрыв на военной базе, которую используют иракские Силы народной мобилизации, связанные с Ираном. AFP со ссылкой на источник сообщил, что в результате взрыва погиб один человек и восемь получили ранения.

В начале января после серии нападений на силы США на Ближнем Востоке американские военные нанесли авиаудар по высокопоставленному командиру иракского ополчения в Багдаде, которого США считают ответственным за нападения на американские войска в Ираке.

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