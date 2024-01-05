У ракетах Х-59 росіян знайшли понад 40 іноземних деталей, - НАЗК

Агентство доповнило відповідною інформацією відкриту електронну "Єдину базу даних іноземних компонентів у зброї".

"Країна-агресор щодня обстрілює Україну різними видами озброєння, у тому числі використовуючи тактичну авіацію, яка несе ракети Х-59... Саме ці ракети у поєднанні з "шахедами", іноземні деталі яких можна знайти у нашій Базі, Росія почала регулярно застосовувати останнім часом", - йдеться в публікації.

У НАЗК нагадали, що 4 січня російські терористи вдарили цією ракетою по об'єкту енергетики у Кропивницькому, внаслідок атаки загинула 1 людина та ще 8 були поранені.

"Не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі", - наголошують в Агентстві.

У російських ракетах "Х-59" було виявлено 42 деталей іноземного виробництва (фото: nazk.gov.ua)

Іноземні компоненти у зброї РФ

Нагадаємо, країни Заходу ввели санкції проти Росії та її союзників для того, щоб обмежити постачання в країну технологій, що можуть використовуватися при виробництві зброї.

Проте у російських ракетах чи безпілотниках "Шахед", які передає країні-агресорові Іран, продовжують знаходити деталі, які виготовляли за кордоном. Деталі у дронах можуть бути вироблені компаніями країн-союзників України.

Нагадаємо, що влітку президент України Володимир Зеленський повідомив, що в одній з ракет, якими Росія вдарила по Кривому Рогу, було близько 50 іноземних комплектуючих. У червні також стало відомо, що у російських ракетах "Калібр", якими загарбниками обстрілювали Одесу, було понад 40 іноземних комплектуючих.

Раніше сьогодні глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території РФ.

До слова, у грудні в Україні запустили базу даних іноземних компонентів у зброї РФ.