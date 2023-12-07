Перша у світі. В Україні запускають базу даних іноземних компонентів у зброї РФ

В Україні запускають першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї. Ініціатором стало Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), а база доступна на порталі "Війна і санкції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК .

Що є в базі

База вже налічує понад 2 тисячі компонентів, що використовуються Росією та Іраном у різних безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння та військової техніки.

Наразі в ній вказується інформація про іноземні компоненти, виявлені у російському та іранському озброєнні, яке використовується окупантами від початку широкомасштабної військової агресії проти України.

База доступна за цим посиланням.

Як виглядає база (фото: скріншот sanctions.nazk.gov.ua)

Деталі про ініціативу

"Демократичний та цивілізований світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів", - зауважують в агентстві.

Глава НАЗК Олександр Новіков зазначив, що розкриття шляху тисяч компонентів від виробника до рук убивць є "масштабним завданням для будь-якого державного органу".

У створенні бази брали участь тисячі журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та інших.

У НАЗК додали, що розділ "Іноземні компоненти зброї" регулярно оновлюватиметься і вдосконалюватиметься. У планах - додавання можливості підписки на оновлення списку.

Що відомо про іноземні компоненти у зброї РФ

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить РФ, біло виявлено у двох виробах - це ракети "Іскандер" та "Кинжал". Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації.

Раніше у жовтні голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що експерти продовжують вивчати фрагменти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА "шахед" і "картограф", і знаходять там іноземні компоненти. Чиновник також показав відповідні фото.

Нагадаємо, українські чиновники неодноразово заявляли про те, що у дронах, які окупанти застосовують для ударів по Україні, виявляють іноземні компоненти. Це стосується як ударних "Шахедів" і "Ланцетів", так і розвідувальних "Орланів".

Зокрема, там знаходять і деталі, які виробляють компанії в країнах Заходу. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.