Ракета уничтожила ювелирный завод Dukachi в Киеве (видео)
Российская ракета полностью разрушила ювелирное предприятие бренда Dukachi.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Инстаграме.
"Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди цели, это главное, остальное восстановим. Возможны задержки с отправкой заказов", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что магазины в Киеве, Львове и Одессе продолжают работать каждый день в обычном режиме.
Напомним, в ночь на 24 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине - в ход пошли противокорабельные ракеты "Циркон", баллистика и 282 ударные дроны .
Силы ПВО сбили 227 из них, однако часть целей достигла назначения в Одесской и Киевской областях.
Как сообщало РБК-Украина, в результате ночной атаки на Киев погибли два человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения.
Спасатели ГСЧС извлекли одного человека из-под завалов разрушенного дома в Днепровском районе.