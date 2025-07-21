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Ракета впала біля будинку: у Києві сапери ДСНС знищили бойову частину Х-69 (фото)

Фото: у Києві сапери ДСНС знищили бойову частину Х-69 (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

У Києві сапери ДСНС ліквідували бойову частину збитої російської ракети Х-69. Вона впала поруч із житловим будинком після чергової повітряної атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували об'єкт та за допомогою спеціального маніпулятора завантажили до автомобіля для транспортування й подальшого знищення у безпечних умовах.

"Вкотре наголошуємо: не наближайтеся до уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів. Побачили щось підозріле - дзвоніть "101", - нагадали в ДСНС.

 

Що відомо про Х-69

Х-69 - це новітня російська авіаційна крилата ракета класу "повітря - поверхня", створена як високоточна зброя для ураження наземних цілей на значній відстані. Розроблена на основі ракети Х-59МК2, вона має зменшені габарити та оснащена складеними крилами, що дозволяє запускати її з внутрішніх відсіків сучасних літаків, зокрема Су-57.

Дальність польоту Х-69 становить до 290 км, вона оснащена системами корекції польоту за GPS/ГЛОНАСС, а також інерційною навігацією й оптико-електронною головкою самонаведення на фінальному етапі.

Основне призначення ракети - ураження критично важливої інфраструктури: командних пунктів, складів, РЛС, ангарів, мостів. За рахунок використання малопомітної форми корпусу та низької траєкторії польоту Х-69 важче виявити і перехопити. Її бойова частина має вагу близько 310 кг.

Офіційно про серійне прийняття ракети на озброєння наразі не повідомлялося, але її демонстрували на виставках озброєння та, ймовірно, вже випробовували в умовах бойових дій.

Обстріл України та Києва

У ніч на 21 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши загалом 450 повітряних цілей. Серед них були:

  • 426 ударних безпілотників;
  • 5 аеробалістичних ракет типу Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 крилаті ракети «Калібр»;
  • 1 ракета "Іскандер-К";
  • 14 ракет Х-101.

Докладніше про обстановку в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

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