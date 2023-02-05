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Ракета влучила у будівлю університету Бекетова у Харкові, вже 5 поранених

Фото: ракета влучила у будівлю університету Бекетова у Харкові, вже 5 поранених (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Харкова в неділю, 5 лютого, одна з ракет С-300 потрапила до будівлі центрального корпусу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Наразі поранення отримали вже 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Харкова Ігоря Терехова місцевим ЗМІ.

"Спеціалісти обстежать всі будинки. Основна задача - поквартирний обхід. Будемо відновлювати комунікації, якщо вони були пошкоджені", - пояснив Терехов, додавши, що серед основних завдань і ."допомога академії міського господарства".

За даними речниці Національної поліції Харківської області Олени Баранник поранення отримали 5 людей: четверо - це мешканці житлового будинку й п'ятий - це охоронець університету. Трьом пораненим надали допомогу на місці, двох шпиталізували.

Як розповіли в обласній прокуратурі, за попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу. Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку.

Обстріл Харкова

5 лютого російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано "приліт" у житлову споруду. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Пізніше стало відомо про 3 поранених. При цьому одна з ракет потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Пізніше стало відомо, що поранення отримав і охоронець одного із ВНЗ, куди потрапила друга ракета.

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