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Обстріл Харкова: горить житлова забудова, вже 3 поранених

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Харків, Неділя 05 лютого 2023 09:25
Обстріл Харкова: горить житлова забудова, вже 3 поранених Фото: окупанти обстріляли Харків 5 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова в неділю, 5 лютого, виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років", - розповів він.

За словами очільника регіону, жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

"Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби", - додав Синєгубов.

Оновлено. Як розповів речник обласного управління рятувальників Євген Василенко, ракета потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань.

"Пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Площа пожежі склала 50 кв.м", - сказав він.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано "приліт" у житлову споруду. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

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