ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість поранених через обстріл Харкова знову збільшилася

Новость на русском →
Харків, Неділя 05 лютого 2023 10:40
Кількість поранених через обстріл Харкова знову збільшилася Фото: через обстріл Харкова 5 лютого поранення отримали 4 особи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через обстріл Харкова у неділю, 5 лютого, поранення отримали вже 4 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Ще один поранений - охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар", - розповів він.

За його даними, чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано "приліт" у житлову споруду. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Пізніше стало відомо про 3 поранених. При цьому одна з ракет потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв
ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна