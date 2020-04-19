Ракета SpaceX впервые доставит на МКС американских астронавтов

Ракета SpaceX Crew Dragon доставит на Международную комическую станцию (МКС) американских астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Хэрли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По сообщению НАСА, ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на МКС 27 мая. Это станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние почти десять лет.

Запуск произойдет 27 мая в 16:32 по местному времени с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Также отмечается, что начиная с июля 2011 года Соединенные Штаты отправляли своих астронавтов на МКС с помощью российских ракет "Союз".

Напомним, ранее сообщалось, что ракета SpaceX для полетов на Марс третий раз разрушилась во время испытаний. Основатель SpaceX Илон Маск проинформировал, что в компании изучают причины аварии. Он предположил, что причиной разрушения ракеты могли стать недостатки в параметрах тестирования.

Также РБК-Украина писало, что космический грузовик американской компании SpaceX Cargo Dragon доставит на Международную космическую станцию (МКС) две тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов на станции.