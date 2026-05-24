Ракета SpaceX вибухнула в Індійському океані після тестового польоту

08:24 24.05.2026 Нд
2 хв
Як ця аварія наблизить людство до висадки на Місяць?
aimg Катерина Коваль
Фото: запуск ракети Starship V3 (x.com/SpaceX)

Після завершення тестового польоту ракета SpaceX Starship V3 вибухнула в Індійському океані одразу після приводнення.

Як пройшов політ

Starship V3 стартувала з нового стартового майданчика на базі Starbase у Техасі - за два дні після того, як Маск оголосив про вихід SpaceX на IPO. Попередня спроба запуску в четвер зірвалася через технічні проблеми на майданчику.

Під час годинного польоту, що охопив половину земної кулі, ракета розгорнула 20 макетів супутників Starlink. Два з них були обладнані камерами, вперше в історії програми вдалося зняти відео ракети безпосередньо в польоті.

Не все пройшло ідеально: під час повернення прискорювача першого ступеня не всі двигуни спрацювали. Сам апарат також мав менше активних двигунів ніж заплановано, але продовжив рух на висоті 194 кілометри.

Вибуховий фінал

Starship вертикально увійшла в Індійський океан у штатному режимі і в останню мить перекинулася та спалахнула. Приводнення в океані було частиною плану місії. Нічого не підлягало відновленню в цьому тестовому польоті - ані прискорювач у Мексиканській затоці, ані сам апарат.

Чому це важливо

Starship V3 заввишки 124 метри перевершує попередні версії за розміром і тягою двигунів. NASA платить SpaceX мільярди доларів за розробку місячного посадкового модуля для програми Artemis, саме Starship має доставити астронавтів на Місяць. Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що ракета тепер на крок ближче до місячної місії.

Кінцева мета Маска - доставити людей на Марс.

