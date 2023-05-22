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Ракета SpaceX Falcon 9 запустила корабль с экипажем из четырех человек на МКС

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США, Понедельник 22 мая 2023 03:25
Ракета SpaceX Falcon 9 запустила корабль с экипажем из четырех человек на МКС Фото: SpaceX запустил ракету Falcon 9 на МКС (wikimedia.org)
Автор: Максим Шушко

Ракета SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, 22 мая в 00:37 (по Киевскому времени) была запущена из Флориды. Экипаж начинает недельное пребывание на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В состав экипажа входят автогонщик и бизнесмен Джон Шоффнер, а также саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи. Командир экипажа – ветеран космических полетов, экс-космонавт NASA Пегги Уитсон.

Ожидается, что следующие 16 часов они проведут на борту Crew Dragon, когда он будет свободно пролетать вокруг земной орбиты, выполняя осторожные маневры, чтобы выровняться с Международной космической станцией. Космический корабль должен пристыкаться к орбитальной лаборатории примерно через 12 часов после запуска.

Экипаж присоединится к семи астронавтам, которые уже находятся на борту космической станции. Члены миссии проведут там около восьми дней. В течение этого времени они будут работать над более чем 20 исследованиями и научными проектами.

Эта миссия под названием AX-2 является одной из серии, которым Axiom Space и NASA надеются продолжать стимулировать участие частного сектора в космических полетах, особенно на низкой околоземной орбите, где расположена космическая станция.

Также эта миссия вошла в историю, поскольку исследовательница стволовых клеток Райяна Барнави стала первой женщиной из Саудовской Аравии, улетевшей в космос.

"Для меня большая честь и счастье представлять все мечты и надежды всех людей в Саудовской Аравии и всех женщин дома", - сказала Барнави.

Туристический рейс на МКС

Первый туристический рейс на Международную космическую станцию компания SpaceX совершила 9 апреля 2022 года. Тогда ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находились трое туристов (граждане США, Канады и Израиля) и один астронавт выполняли частную миссию Axiom-1, которая стала первым в истории туристическим космическим полетом на МКС .

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