Ракета РФ влучила у старовинне єврейське кладовище у Первомайську

Він зазначив, що сьогодні російська ракета влучила у старовинне єврейське кладовище в місті Первомайськ. Удар припав прямо по середині кладовища, пошкоджено багато могил.

"Я говорив із рабином міста Первомайська Леві Перельштейном, зараз там працюють рятувальні служби та фахівці. Найближчим часом можна буде оцінити весь масштаб цього злочину", - заявив головний рабин України.

Моше Реувен Асман додав, що це не перший подібний випадок. Вже були зафіксовані російські удари по єврейських цвинтарях у Києві, Глухові, Білій Церкві та інших місцях. Навіть таке Бабин Яр кілька разів зазнавав ударів.

"Мертві не можуть відповісти чи постояти за себе, але це обовʼязок живих", - наголосив він.



Фото: РФ завдала удару по єврейському кладовищі у Первомайську (facebook.com/chiefrabbiua)