Війна в Україні

Ракета РФ влучила у старовинне єврейське кладовище у Первомайську

Фото: РФ атакувала єврейське кладовище у Первомайську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія завдала цинічного удару по єврейському кладовищі у Первомайську Миколаївської області. Це сталося у вівторок, 19 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного рабина України Моше Реувена Асмана в Facebook.

Він зазначив, що сьогодні російська ракета влучила у старовинне єврейське кладовище в місті Первомайськ. Удар припав прямо по середині кладовища, пошкоджено багато могил.

"Я говорив із рабином міста Первомайська Леві Перельштейном, зараз там працюють рятувальні служби та фахівці. Найближчим часом можна буде оцінити весь масштаб цього злочину", - заявив головний рабин України.

Моше Реувен Асман додав, що це не перший подібний випадок. Вже були зафіксовані російські удари по єврейських цвинтарях у Києві, Глухові, Білій Церкві та інших місцях. Навіть таке Бабин Яр кілька разів зазнавав ударів.

"Мертві не можуть відповісти чи постояти за себе, але це обовʼязок живих", - наголосив він.

Фото: РФ завдала удару по єврейському кладовищі у Первомайську (facebook.com/chiefrabbiua)

Нагадаємо, 1 березня 2022 року під час обстрілу Києва російські ракети вдарили в район меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Тоді ж росіяни обстріляли і телевежу поблизу Бабиного Яру у Києві. Загинуло п'ятеро людей.

