Ракета РФ попала в старинное еврейское кладбище в Первомайске

Он отметил, что сегодня российская ракета попала в старинное еврейское кладбище в городе Первомайск. Удар пришелся прямо посередине кладбища, повреждено много могил.

"Я говорил с раввином города Первомайска Леви Перельштейном, сейчас там работают спасательные службы и специалисты. В ближайшее время можно будет оценить весь масштаб этого преступления", - заявил главный раввин Украины.

Моше Реувен Асман добавил, что это не первый подобный случай. Уже были зафиксированы российские удары по еврейским кладбищам в Киеве, Глухове, Белой Церкви и других местах. Даже такой Бабий Яр несколько раз подвергался ударам.

"Мертвые не могут ответить или постоять за себя, но это обязанность живых", - подчеркнул он.



Фото: РФ нанесла удар по еврейскому кладбищу в Первомайске (facebook.com/chiefrabbiua)