UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракета-носій "Антарес", створена в Україні, доставила наукове обладнання на МКС

Фото: Володимир Тафтай (facebook.com/DKAUkraine)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 7 листопада, з льотної бази NASA в США було запущено ракету-носій "Антарес" компанії Northrop Grumman, яка вивела на орбіту вантажний космічний корабель Cygnus.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook глави Державного космічного агентства України Володимира Тафтая.

Ракета-носій "Антарес" складається з двох щаблів. У рамках програми українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня ракети-носія.

Розробкою основної конструкції першого ступеня цієї ракети-носія займалося КБ "Південне" (Дніпро), а виготовило ДП "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" разом з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" ( Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та іншими.

Це 18 комерційна місія Northrop Grumman з надання послуг з поповнення запасів для NASA, яка доставить наукові дослідження, матеріали та обладнання на Міжнародну космічну станцію.

Раніше ми писали, що NASA вперше в історії створило комісію для вивчення повідомлень про НЛО. У ній взяли участь експерти з різних наукових галузей, від фізики до астробіології.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКСЮжмаш