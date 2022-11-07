Ракета-носій "Антарес", створена в Україні, доставила наукове обладнання на МКС

Ракета-носій "Антарес" складається з двох щаблів. У рамках програми українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня ракети-носія.

Розробкою основної конструкції першого ступеня цієї ракети-носія займалося КБ "Південне" (Дніпро), а виготовило ДП "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" разом з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" ( Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та іншими.

Це 18 комерційна місія Northrop Grumman з надання послуг з поповнення запасів для NASA, яка доставить наукові дослідження, матеріали та обладнання на Міжнародну космічну станцію.