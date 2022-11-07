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Ракета-носитель "Антарес", созданная в Украине, доставила научное оборудование на МКС

Фото: Владимир Тафтай (facebook.com/DKAUkraine)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 7 ноября, с летной базы NASA в США была запущена ракета-носитель "Антарес" компании Northrop Grumman, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль Cygnus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая.

Ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. В рамках программы украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени ракеты-носителя.

Разработкой основной конструкции первой ступени этой ракеты-носителя занималось КБ "Южное" (Днепр), а изготовило ГП "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" вместе с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другими.

Это 18-я коммерческая миссия Northrop Grumman по предоставлению услуг по пополнению запасов для NASA, которая доставит научные исследования, материалы и оборудование на Международную космическую станцию.

Ранее мы писали, что NASA впервые в истории создало комиссию для изучения сообщений об НЛО. В ней приняли участие эксперты из различных научных областей, от физики до астробиологии.

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