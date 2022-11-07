ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракета-носитель "Антарес", созданная в Украине, доставила научное оборудование на МКС

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 07 ноября 2022 17:44
Ракета-носитель "Антарес", созданная в Украине, доставила научное оборудование на МКС Фото: Владимир Тафтай (facebook.com/DKAUkraine)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 7 ноября, с летной базы NASA в США была запущена ракета-носитель "Антарес" компании Northrop Grumman, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль Cygnus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая.

Ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. В рамках программы украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени ракеты-носителя.

Разработкой основной конструкции первой ступени этой ракеты-носителя занималось КБ "Южное" (Днепр), а изготовило ГП "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" вместе с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другими.

Это 18-я коммерческая миссия Northrop Grumman по предоставлению услуг по пополнению запасов для NASA, которая доставит научные исследования, материалы и оборудование на Международную космическую станцию.

Ранее мы писали, что NASA впервые в истории создало комиссию для изучения сообщений об НЛО. В ней приняли участие эксперты из различных научных областей, от физики до астробиологии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Южмаш
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ