Ракета летіла на Єрусалим. Ізраїль знову застосував систему ПРО "Праща Давида"

За даними ЗМІ, ізраїльська армія (ЦАХАЛ) вже вдруге за час операції "Щит і стріла" використала систему ПРО "Праща Давиду". Зенітно-ракетний комплекс збив ракету, яку випустили з сектору Газа у бік Єрусалима.

"Перехоплення однієї ракети за допомогою "Пращі Давида" коштує близько мільйона доларів. За попередніми даними, під Єрусалимом впали дві ракети, ще дві були перехоплені, фрагменти ракети впали на житловий будинок у Бейт-Шемеші", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня в Ізраїлі повідомили, що збили ракету з сектору Газа за допомогою системи ПРО "Праща Давида".

Варто зазначити, що ЦАХАЛ отримав на озброєння ЗРК "Праща Давида" сім років назад. До травня 2023 року вона використовувалася лише один раз - для збиття ракети, випущеної з Сирії.

Детальніше про нову ескалацію між Ізраїлем та сектором Газа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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