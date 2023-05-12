Ракета летела на Иерусалим. Израиль снова применил систему ПРО "Праща Давида"

По данным СМИ, израильская армия (ЦАХАЛ) уже второй раз за время операции "Щит и стрела" использовала систему ПРО "Праща Давида". Зенитно-ракетный комплекс сбил ракету, выпущенную из сектора Газа в сторону Иерусалима.

"Перехват одной ракеты с помощью "Праща Давида" стоит около миллиона долларов. По предварительным данным, под Иерусалимом упали две ракеты, еще две были перехвачены, фрагменты ракеты упали на жилой дом в Бейт-Шемеше", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая в Израиле сообщили, что сбили ракету из сектора Газа с помощью системы ПРО "Праща Давида".

Стоит отметить, что ЦАХАЛ получил на вооружение ЗРК "Праща Давида" семь лет назад. До мая 2023 года она использовалась только один раз - для сбивания ракеты, выпущенной из Сирии.

Детальнее о новой эскалации между Израилем и сектором Газа - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.