У Києві через ракетну атаку було чути вибухи, працювала ППО (оновлено)

У Києві близько п'ятої години ранку 18 серпня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів. У столиці також було чути вибухи, працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ, Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та власного кореспондента.

Перед сигналом щодо загрози повітряних ударів військові поінформували про загрозу застосуванням противником для атаки балістичного озброєння.

Пізніше у командуванні Повітряних сил заявили про фіксацію швидкісної цілі, яка прямує у бік Київської області.

"Увага! Швидкісна ціль на Київщину", - розповіли військові о 4:59.

Згодом в районі столиці було чути звуки вибухів.

Крім того, у Повітряних силах заявили про ще одну ворожу ціль, яка прямувала у бік Києва. Після цього у столиці було чути ще один вибух.

Згодом в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у регіоні іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні КОВА у Telegram.

Начальник КМВА Сергій Попко закликав жителів столиці перебувати в укриттях, та уточнив, що ППО працює на підступах до Києва.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 05.38 у КМВА розповіли, що у столиці оголосили відбій щодо загрози ворожих повітряних атак.

Разом з тим зазначимо, що в Київській області повітряна тривога лишається.

За пару хвилин у Повітряних силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння та "Шахедів".

Разом з тим військові додали, що активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку залишається.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 серпня російські загарбники запустили для ударів по території України дрони-камікадзе. Так, через "Шахеди" була оголошена повітряна тривога у низці областей.

Крім того, у командуванні Повітряних сил інформували про активність ворожої тактичної авіації, зокрема на сході, та про загрозу ударів для прифронтових областей. Фіксувалися й пуски противником КАБів на Сумську область.